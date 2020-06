Mission: Impossible 7: le tournage devrait reprendre en septembre

Arrêté fin février au moment où la production se trouvait à Venise pour quelques scènes, le tournage de Mission: Impossible 7 est en bonne voie de reprendre en septembre, a confirmé l’acteur Simon Pegg à Variety.

«Cela commencera par les scènes extérieures, a-t-il confié. Cela semble assez faisable et, bien évidemment, il y aura des précautions mises en place.»

Photo AFP Simon Pegg

«Nous espérons recommencer en septembre et aller dans tous les pays où nous avions prévu d'aller. Nous espérons en faire un gros morceau au Royaume-Uni, en extérieur et en studio», a pour sa part déclaré Tommy Gormley, premier assistant-réalisateur sur le long-métrage, au micro de la BBC Radio 4.

Selon ce dernier, le tournage, avec Tom Cruise en tête d’affiche, pourrait s'étendre jusqu’en mai 2021. Cependant, certaines scènes pourraient s’avérer complexes à filmer, vu le contexte actuel.

«Certaines choses sont vraiment difficiles, comme les cascades, les scènes de foule, mais nous ne pouvons pas faire un Mission: Impossible sans une scène de bagarre ou une scène avec une voiture», a ajouté Gormley.

Ce défi ne fait toutefois pas peur au premier assistant-réalisateur, qui a déjà travaillé dans des conditions particulières lors du tournage d’un film de la franchise Star Trek.

L'équipe devait alors porter des gants, des lunettes et des protections pour les oreilles. Un équipement semblable à celui que l'on utilise pour se protéger du nouveau coronavirus.

Mission: Impossible 7 n'est pas le seul film d'action à déjà prévoir son retour sur les plateaux de tournage.

La Nouvelle-Zélande a d'ores et déjà autorisé la reprise du tournage d'un film local, Poppy, écrit et réalisé par Linda Niccol. La production avait repris le 29 mai dernier pour six jours de tournage, jusqu'à ce jeudi 4 juin.

Par la suite, c'est James Cameron qui reprendra le tournage des prochains films de la saga Avatar. Le réalisateur renommé pourra s’y remettre dans moins de deux semaines, après une quarantaine imposée à la suite de son entrée sur le territoire.

