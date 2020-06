Overcooked est gratuit en ce moment sur l'Epic Games Store

La période pour obtenir Borderlands: The Handsome Collection gratuitement sur l'Epic Games Store est maintenant terminée et c'est Overcooked qui prend sa place.

Overcooked est gratuit dès maintenant sur l'Epic Games Store et il sera possible de l'obtenir jusqu'au 11 juin 2020. En plus, vous garderez le jeu à tout jamais!

À noter que normalement, le jeu de stratégie culinaire coûte 18,99$.

Pour obtenir le titre gratuitement, vous n'avez qu'à vous connecter à l'Epic Games Store et ajouter le jeu à votre ludothèque.

Il y a également une énorme vente sur la plateforme Epic Games Store en ce moment avec des rabais allant jusqu'à 75%. Consultez la liste de jeux qui ont retenu notre attention ici.

