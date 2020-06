Project Cars 3 arrivera cet été sur consoles et PC [BANDE-ANNONCE]

Excellente nouvelle pour les fans de jeux de course: Bandai Namco a levé le voile mercredi sur Project Cars 3 avec une première bande-annonce, qui annonce que le jeu arrivera sur PS4, Xbox One et PC à l’été 2020.

Parmi les ajouts majeurs à ce troisième volet de la franchise, on retrouvera notamment un nouveau mode carrière et des options de personnalisation pour les bolides, a indiqué GamesRadar.

En entrevue avec IGN, le directeur de la production de Slightly Mad Studios, Pete Morrish, a aussi souligné que Project Cars 3 serait cette fois-ci beaucoup plus «démocratique et accueillant», tout en accompagnant davantage le joueur dans son parcours.

Pour les pilotes du dimanche, il s’agit là d’un commentaire encourageant. Toutefois, pour les habitués de la série, c’est une autre paire de manches.

En ce sens, il reste à voir si ce prochain opus conservera assez de l’aspect simulation qui définissait ses deux prédécesseurs, ce dont certains internautes semblent douter, entre autres lorsqu’on commence à éplucher les commentaires sous la (magnifique) bande-annonce sur YouTube.

Alors, aurons-nous droit à une nouvelle direction plus arcade ou un titre qui respectera ses racines? Peut-être bien les deux, même? Bref, c’est à suivre!

