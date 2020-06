Steam: plus d’une vingtaine de titres d’EA arrivent sur la plateforme, dont plusieurs en rabais

Après avoir quitté Steam en 2013 pour fonder sa propre boutique en ligne, Origin, Electronic Arts continue d’orchestrer depuis quelques mois son retour sur la plateforme de Valve. Ce faisant, l’éditeur y a ajouté une vingtaine de titres de son catalogue ce jeudi.

EA avait franchi un premier pas en cette direction l’automne dernier, en lançant simultanément la version PC de Star Wars Jedi: Fallen Order sur Origin, mais aussi sur Steam.

Ce coup-ci, ce sont près de 25 titres qui font leur chemin sur le magasin en ligne de Valve, comme Dragon Age II, Dragon Age: Inquisition, Need for Speed Heat, Mirror’s Edge Catalyst, Burnout Paradise Remastered ou encore les deux Unravel.

De plus, la plupart de ces aditions à Steam voient présentement leur prix réduit quelque part entre 50% et 90%. Disons que c’est une jolie façon de faire une bonne «première impression»!

On retrouve par ailleurs sur la page de la vente un bandeau qui annonce l’arrivée prochaine de son service EA Access sur Steam. Celui-ci est déjà disponible sur PS4, Xbox One et Origin, mais le sera visiblement bientôt sur la plateforme de Valve.

Notons que Steam recevra aussi Command & Conquer Remastered Collection ce vendredi, en même temps qu’Origin.

Quelques exemples de la vente EA du côté de Steam: