Jouer pour Guérir: un événement «gaming» pour aider les enfants malades ce dimanche

Vous avez envie d’assister (à distance) à un rendez-vous gaming tout en soutenant une bonne cause? Bonne nouvelle, DreamHack s’est associé à Opération Enfant Soleil pour mettre sur pied l’événement Jouer pour Guérir, qui se déroulera ce dimanche 7 juin sur le Web.

En parallèle du Téléthon Opération Enfant Soleil, la chaîne Twitch de DeamHack Canada diffusera donc de 7h à 22h une programmation spéciale, alors que des dons seront amassés par le biais de la plateforme Extra Life.

L’argent recueilli sera remis pour venir en aide aux enfants malades québécois.

Différents streamers forment notamment le menu pas piqué des vers de cette première édition de Jouer pour Guérir, dont missharvey. Par ailleurs, quelques célébrités comme 2Frères ou encore le hockeyeur Patrice Bergeron se prêteront au jeu.

Les fans de musique ne seront pas non plus laissés pour contre, tandis que L’Orchestre de jeux vidéo se donnera en prestation en avant-midi. On pourra aussi voir l’animateur Denis Talbot prendre la barre de la diffusion Web plus tard en soirée.

Notons qu’il est déjà possible de faire des dons à l’événement en suivant ce lien.

