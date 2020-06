Regardez cette adorable animation hybride entre Pokémon et Looney Tunes

La Pokémon Company nous gâte avec le tout premier épisode du nouveau dessin animé PokéToon, qui, en plus d'être drôle, rend hommage aux classiques de l’âge d’or de l’animation américaine.

Non, vous ne vous êtes pas trompés, il s'agit bel et bien d'un dessin animé de Pokémon!

Rappelant les tout premiers Looney Tunes de Warner Bros., les créateurs de nos monstres de poche adorés signent donc une nouvelle série, dont le premier épisode met en vedette Scraggy et Mimikyu.

La chaîne Pokémon Kids TV produit régulièrement de courts dessins animés pour les fans très jeunes, mais c’est la première fois qu’elle adopte un style qui va vraiment plaire à un public plus vieux et adulte.

On espère maintenant qu'il ne s'agit pas d'un épisode unique et qu’il y aura plus d’animations de ce style, parce qu’elle gagnera certainement un nouveau public en continuant ainsi. En tout cas, on peut vous garantir qu'elle a réussi à conquérir notre cœur!

