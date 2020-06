Summer Games Done Quick: l’édition 2020 se déroulera entièrement sur le Web

Reporté une première fois en raison de la pandémie, le marathon caritatif de speedrunning Summer Games Done Quick se déroulera entièrement en ligne, ont annoncé ses organisateurs vendredi.

Au départ, l’édition 2020 de l’événement, qui vise à recueillir des dons pour Médecins Sans Frontières, devait au départ se dérouler du 21 au 28 juin au Minnesota, avant d’être remis au mois d’août, toujours dans le but d’avoir lieu en personne.

Or, comme la menace de la COVID-19 est toujours présente, le rendez-vous sera finalement tenu sur le Web du 16 au 23 août et portera le nom de «Summer Games Done Quick 2020 Online».

Ce faisant, au lieu de se passer devant public, les performances des streamers seront captées depuis leur domicile. Au-delà de ce changement assez majeur, le reste de l’événement devrait se dérouler comme à son habitude.

Il sera possible de suivre le Summer Games Done Quick 2020 Online sur la chaîne Twitch de l’organisation.

