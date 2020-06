Cyberpunk 2077 sortira plus tard que prévu sur Stadia

Vous comptiez les jours avant que Cyberpunk 2077 arrive sur Stadia en septembre? Il vous faudra de toute évidence attendre encore un peu plus si vous ne disposez que de la plateforme de Google.

CD Projekt Red a ainsi confirmé dans un communiqué de presse que son plus récent titre sortira d’abord sur PS4, Xbox One et PC le 17 septembre, puis «d’ici la fin de l’année» sur Stadia.

Jusqu’à ce jour, le service de Google semblait faire partie des plans pour la parution initiale de Cyberpunk 2077 en septembre, mais, visiblement, ce n’est plus le cas.

Certes, était-ce connu depuis le départ par l’entreprise que Stadia ne recevrait pas le jeu en même temps que les autres consoles et que l’information n’avait tout simplement pas été indiquée? Impossible à dire. On ne sait pas non plus ce qui explique ce délai sur le service de Google.

Chose certaine, cela ne risque pas d’aider Stadia à prendre son envol pour de bon au sein de l’industrie vidéoludique.

Notons qu’on devrait en savoir plus de façon générale sur Cyberpunk 2077 à l’occasion de l’événement virtuel Night City Wire, qui sera présenté le 25 juin prochain par CD Projekt Red.

