Evil Dead: un nouveau film est en préparation, confirme Bruce Campbell

Réjouissez-vous, fans de la franchise: Evil Dead n’a pas dit son dernier mot! En entrevue avec la revue Empire, l’interprète d’Ash, Bruce Campbell, a confirmé qu’un tout nouveau film était en préparation.

• À lire aussi: The Matrix 4: un «scénario magnifique» qui a «des choses significatives à dire», louangent Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss

• À lire aussi: Johan Renck de la série Chernobyl réalisera un épisode de Last of Us sur HBO

Intitulé Evil Dead Now, l’opus sera réalisé par Lee Cronin, le cinéaste derrière le film d’horreur indépendant The Hole in the Ground, qui s’occupera également de rédiger le scénario.

Les inconditionnels de Bruce Campbell devront toutefois faire leur deuil de son fameux personnage de chasseur de créatures maléfiques, puisque celui-ci ne sera pas de la prochaine aventure cinématographique.

L’acteur, qui s’installera cette fois-ci dans la chaise du producteur, a plutôt laissé entendre que c’est une héroïne qui pourrait prendre la place d’Ash au centre du long-métrage.

«Nous voulons que la série reste actuelle. Et le mantra, vraiment, c’est que nos héros et héroïnes sont juste des personnes régulières. C’est ce que nous voulons poursuivre», a-t-il confié.

Quant à la date de sortie de cette autre incursion dans l’univers d’Evil Dead, Campbell a soutenu que l’équipe tentera de lancer le film «aussitôt que possible».

À REGARDER