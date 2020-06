The Matrix 4: un «scénario magnifique» qui a «des choses significatives à dire», louangent Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss

Si on en croit les interprètes de Neo et Trinity, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, The Matrix 4 ne devrait pas décevoir. Du moins, c’est ce qu’on en déduit du témoignage de la paire, en entrevue avec le magazine Empire, lundi.

D’emblée, Moss a multiplié les éloges envers le scénario écrit par Lana Wachowski, accompagnée des auteurs David Mitchell et Aleksandar Hemon.

«Quand il m’a été amené de la façon qu’il m’a été amené, avec une profondeur incroyable et toute l’intégrité et le sens artistique que vous pouvez imaginer, je me suis dit "c’est un cadeau". C’était juste vraiment excitant», a souligné l’actrice.

Cette dernière ne croyait d’ailleurs pas qu’elle reprendrait un jour son rôle de Trinity. «Je n’ai jamais pensé que ça arriverait. Ce n’a jamais été sur mon radar, du tout», a-t-elle insisté.

Même son de cloche du côté de Keanu Reeves, alors que l’homme derrière Neo et John Wick a soutenu que Lana Wachowski avait écrit «un scénario magnifique et une histoire merveilleuse» qui a «résonné» avec lui.

«C’est la seule raison de faire [le film]. Travailler de nouveau avec elle, c’est exceptionnel. Ça a été vraiment spécial et l’histoire a, je crois, des choses significatives à dire», a encensé l’acteur.

Le tournage de Matrix 4, interrompu en mars en raison de la pandémie, devrait par ailleurs reprendre sous peu en Allemagne.

