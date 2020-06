Destiny 2: La prochaine expansion «Beyond Light» arrive en septembre

Noircissez votre calendrier: c’est le 22 septembre qu’arrivera la nouvelle expansion de Destiny 2, a annoncé Bungie lors de leur présentation qui a eu lieu mardi midi.

Considérant que «The Almighty» a été finalement détruit lors de l’évènement du 6 juin, on ne pouvait que s’attendre à quelque chose de très violent. Et si on se doutait que la prochaine expansion se déroulerait sur Europa, l’une des lunes de Jupiter, c'est maintenant confirmé.

On fera donc face à une nouvelle menace des Hex et de sa cheffe Aremis.

Par ailleurs, les fans ont eu droit à de nouvelles images de l'univers d'Europa, ainsi qu’un aperçu de sa dirigeante. Dans ce prochain DLC, on apprendra aussi enfin l’origine de la lumière et de l’ombre.

Et le futur de la franchise?

Les deux directeurs du jeu ont profité de l'événement en ligne pour discuter du futur de la franchise, levant déjà le voile sur les prochaines expansions The Witch Queen en 2021 et Lightfall en 2022.

De nouveaux ennemis et de nouveaux mondes sont d'ailleurs promis pour ces deux volets supplémentaires.

Destiny 2 sur la prochaine génération

Bungie a également confirmé que Destiny 2 arrivera sur les consoles de prochaine génération et qu'il sera possible d'y importer sa progression. Ils promettent même que la compatibilité intergénérationnelle sera présente.

Ce faisant, l’expansion Beyond Light arrivera sur toutes les plateformes déjà supportées.

Nouvelle saison et nouveau donjon

À la toute fin de la présentation, les deux directeurs nous ont finalement annoncé le début d'une nouvelle saison intitulée Season of Arrivals, ainsi qu'un nouveau donjon qui sera jouable à partir de maintenant.

Bungie démontre encore une fois leur générosité envers leurs fans et avec tout ce contenu annoncé. On ne peut qu'avoir hâte d'y jouer!

Allez-vous précommender la prochaine expansion? Et qu'avez-vous pensé des nouveautés?

