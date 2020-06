«The Reckoning» ouvrira le festival Fantasia

Quinze années après avoir ouvert le festival Fantasia avec The Descent, le cinéaste britannique Neil Marshall donnera le coup d’envoi de l’édition 2020 avec le très attendu The Reckoning.

Ce drame d’horreur plongera les festivaliers en plein coeur du 17e siècle, pour une chasse aux sorcières se déroulant avec comme toile de fond la Grande peste de Londres.

Parmi les autres titres promettant d’attirer l’attention cet été, soulignons l’intrigant 12 Hour Shift, nouvelle offrande de la cinéaste texane Brea Grant.

On y retrouvera Angela Bettis et David Arquette, tous deux bien connus des fans d’épouvante, réunis pour la première fois dans ce récit où un vol d’organes tourne au vinaigre.

Les festivaliers seront également les premiers à découvrir The Curse of Audrey Earnshaw, co-produit par le Montréalais George Mihalka (My Bloody Valentine).

Mesures de distanciation sociale obligent, la 24e édition du festival Fantasia se déroulera en ligne, du 20 août au 2 septembre. D’autres titres seront annoncés le mois prochain.