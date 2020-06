Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, c'est comme un jeu mobile sans les «cochonneries»

Le classique de la Nintendo DS Clubhouse Games est enfin sur la Switch et propose cette fois-ci 51 jeux «tabletop» pour les amateurs de jeux vidéo relax en solo ou multi. J'ai testé la cassette; voici mes impressions.

J'ai beaucoup de péchés mignons gaming. Je passe plus de temps avec la pêche dans Red Dead Redemption 2 que dans l'action, j'achète toutes les extensions Sims et je vais défendre Farming Simulator jusqu'à ma mort. Mais mon plaisir coupable le plus difficile à défendre, c'est le gaming mobile. Les jeux à la Candy Crush, j'en essaie des nouveaux toutes les semaines. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics sur la Nintendo Switch, c'est un peu comme un jeu mobile... sans les publicités, ni les microtransactions. C'est exactement le genre de jeu qui manquait sur le marché en 2020!

Tandis que l'original comprenait 42 jeux, cette suite en propose 51 allant des jeux de cartes au Curling de table. Une telle variété assure qu'il y aura au moins quelques jeux qui vous feront plaisir. Vous risquez de souvent retourner à Clubhouse Games pour rejouer aux mêmes titres, cependant.

Nintendo

Mancala

Dots and Boxes

Yacht Dice

Four-in-a-Row

Hit and Blow

Nine Men's Morris

Hex

Checkers

Hare and Hounds

Gomoku

Dominoes

Chinese Checkers

Ludo

Backgammon

Renegade

Chess

Shogi

Mini Shogi

Hanafuda

Riichi Mahjong

Last Card

Blackjack

Texas Hold-em

President

Sevens

Speed

Matching

War

Takoyaki

Pig's Tail

Golf

Billiards

Bowling

Darts

Carrom

Toy Tennis

Toy Soccer

Toy Curling

Toy Boxing

Toy Baseball

Air Hockey

Slot Cars

Fishing

Battle Tanks

Team Tanks

Shooting Gallery

6-Ball Puzzle

Sliding Puzzle

Mahjong Solitare

Klondike Solitare

Spider Solitare

Piano (le jeu boni!)

Comment choisir un jeu?!

Clubhouse Games semble être très conscient de sa variété un peu accablante. Pour faciliter la sélection, le jeu vous propose deux méthodes: des personnages «guides» vous proposeront quelques jeux selon un thème ou une région du monde ou il est possible, plus simplement, de choisir parmi la liste complète qui est débloquée. C'est une belle touche, sans trop d'artifices, mais totalement efficace.

Nintendo

Malgré la présence des classiques comme Solitaire et Backgammon, le jeu offre une assez bonne sélection de jeux rappelant les premières années de la Wii, comme le bowling ou les fléchettes. Certains de ces jeux utilisent l'écran tactile ou offrent même des motion controls avec les Joy-Cons, une option parfaite pour les enfants. Si vous avez accès à plus d'une console, il est même parfois possible d'utiliser le fameux mode mosaïque de la Switch; une option normalement très peu exploitée dans le catalogue de Nintendo.

Nintendo

Les fans du mode multijoueurs pourront jouer en mode local sans fil, en matchmaking ou contre des amis. Je préfère jouer contre l'IA, ou tout simplement à des jeux solos. Je dois toutefois noter que l'IA n'est pas parfaite; parfois, les modes faciles sont trop faciles, et les modes «très difficiles» sont carrément impossibles à battre. J'ai sorti d'excellentes expressions profanes en jouant à quelques parties de Connect Four.

Il n'est pas surprenant de retrouver des tutoriels et règlements pour chaque jeu de Clubhouse Games; le contraire serait même assez problématique. Mais les tutos sont franchement fantastiques: courts, efficaces, cohérents et avec un beau design. Ça vient énormément alléger le jeu et son énorme sélection.

Blackjack, c'est Blackjack.

On ne réinvente pas la roue ici, un jeu de Blackjack demeure un jeu de Blackjack. Mais c'est dans sa simplicité que Clubhouse Games réussit à charmer les gamers depuis 2006; on veut reproduire l'expérience d'un tabletop en virtuel.

Je trouve surprenant que des ensembles de jeux de table comme celui-ci ne soient pas si communs sur consoles et PC. C'est pourtant une formule généralement gagnante: les classiques sont là, le multi aussi, et quelques options plus à la Wii Sports pour faire passer le temps. Le hic, c'est qu'il faut peut-être calculer combien de titres on pense aimer dans la liste des 51 (+1 avec piano) jeux, parce que 50$, ça peut être difficile à justifier. Le prix cependant fait en sorte que le design de chaque jeu est super cohérent, les règlements sont clairs et le gameplay est bien. Pas de publicités et de «cochonneries» qui font en sorte que les jeux mobiles free to play sont parfois si pénibles. On a ici une expérience de haut niveau; à vous de juger si Clubhouse Games mérite une place dans votre ludothèque!