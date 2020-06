Need for Speed Heat: EA se lance dans le cross-plateforme

Need for Speed Heat d'EA existe depuis sept mois, mais une nouvelle mise à jour permet désormais aux joueurs sur PC, Xbox et Playstation de s'affronter.

« Les joueurs — peu importe leur plateforme — peuvent, depuis le 9 juin dernier, se lancer dans Palm City [la ville du jeu] ensemble, telle une communauté unie », a expliqué Matt Webster, General Manager du titre pour PlayStation 4, Xbox One et Windows PC.

Le mode multijoueur cross-play est devenu une attente fréquente des gamers ces dernières années. Les développeurs et les éditeurs ont su s'adapter.

Après des années de compatibilité entre iOS et Android sur la scène mobile, Fortnite a fait pencher la balance vers les consoles et les PC à peine deux mois après un lancement astronomique en 2017, lorsque les ingénieurs du jeu ont temporairement permis aux gamers de PlayStation 4 et Xbox One de s'affronter.

Minecraft et Rocket League ont testé le cross-platforme une année après, suite à l'indéniable succès de Fortnite.

La décision d'Electronic Arts d'activer le cross-platforme pour Need for Speed Heat n'est pas simplement une manière de s'assurer un bon nombre de gamers pour son mode multijoueurs. C'est à la fois une manière de montrer ses capacités et une déclaration d'intention.

L'éditeur dispose non seulement de Need for Speed mais aussi des franchises FIFA, Madden, Les Sims et Star Wars Battlefront. Reste à savoir si nous en apprendrons plus sur le cross-play concernant ces différents titres à l'occasion de l'événement EA Play du 18 juin prochain.