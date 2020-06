Un quiz 100% SEGA sera animé en direct du web cette semaine

Les soirées quiz vous manquent? Nous aussi! Toutes les semaines, l'équipe de Pèse sur Start anime un quiz en direct du web. C'est gratuit, et toujours délirant!

Cette semaine, le thème est SEGA! Le quiz sera divisé en trois rondes: une ronde visuelle, une ronde audio et une ronde de questions. On vous posera évidemment des questions sur des classiques, mais il y aura aussi quelques pièges. On vous invite donc à peut-être aller étudier les jeux obscurs de la «Dreamcast»...

Le quiz sera diffusé en direct de Twitch ce jeudi à partir de 18h30. Vous pouvez préparer un crayon et un papier, ou utiliser le formulaire en ligne qui sera envoyé au début de la soirée.

Inscrivez-vous à l'événement Facebook pour ne rien manquer!