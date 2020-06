Death Stranding: voyez si votre PC est assez puissant pour lancer le jeu

Un peu moins d’un mois avant la parution de Death Stranding sur PC, l’éditeur 505 Games et Kojima Productions ont dévoilé, ce jeudi, la configuration requise pour pouvoir lancer le jeu sur votre ordinateur.

Dans son plus simple appareil (30 images par seconde et 720p), le plus récent titre d’Hideo Kojima ne demandera rien d’extravagant et pourra «rouler» sur un PC muni d’un processeur Intel i5 ou AMD Ryzen 3, avec un acceptable 8 Go de mémoire vive.

Pour profiter de 60 images par seconde et d’une résolution de 1080p, il faudra toutefois un processeur et une carte vidéo un peu plus musclés. Ce n’est toutefois rien d'extrême.

Voyez par vous-même:

Image courtoisie 505 Games

Pas de détails par contre sur les spécifications nécessaires pour faire fonctionner le jeu en 4K ou sur un moniteur ultralarge. Cela dit, on imagine qu’il faudra que l’ensemble de votre machine soit assez (voire très) récente.

Rappelons que Death Stranding sera lancé le 14 juillet sur PC. Le titre est déjà disponible depuis novembre dernier sur PS4.

