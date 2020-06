Jeux mobiles: OnMobile investit 1 M$ dans la québécoise rob0

Plus tôt cette semaine, le géant du divertissement mobile OnMobile, établi à Bangalore en Inde, annonçait l’ouverture d’un nouveau bureau à Montréal dédié aux jeux sur appareils mobiles ainsi qu’un investissement d’un million de dollars dans la jeune société Technologies rob0, également établie dans la métropole.

Il faut l’admettre, cette dernière avait de quoi séduire, car elle est spécialisée dans l’analyse visuelle de la rétention des joueurs de jeux vidéo.

Avec sa technologie prête à l’emploi, le service logiciel de Technologies rob0 innove en montrant précisément quand et pourquoi des joueurs cessent de jouer. Les données obtenues et gérées par intelligence artificielle (IA) permettent d’optimiser les jeux, de réduire les risques de mise en marché et d’épargner temps et argent aux développeurs de jeux.

IA, 5G, jeux sociaux et sports électroniques

Le communiqué publié est assez clair quant à cette union: «cet investissement va de pair avec l’objectif d’OnMobile de devenir un leader dans l’industrie du jeu vidéo. En plus de son offre actuelle de jeux illimités, accessibles par abonnement à travers plus de 50 opérateurs dans au moins 30 pays, OnMobile développe présentement des solutions de jeux mobiles qui combinent le streaming 5G, le «social gaming», le e-sport et l’intelligence artificielle (IA)».

«En tant que président et chef de la direction d’une entreprise indienne, je suis très enthousiaste à l’idée de rapatrier une partie de nos activités à Montréal, déclare François-Charles Sirois. Notre investissement dans rob0 est stratégique et présente de nombreuses synergies avec nos projets. Montréal étant un foyer à la fois pour l’intelligence artificielle et le jeu vidéo, je suis convaincu que nous pourrons attirer plusieurs des plus talentueux experts de l’industrie.»

Rappelons que le géant mondial OnMobile peut compter sur 1,68 milliard d’utilisateurs de jeux mobiles et plus de 100 millions d’abonnés actifs dans plusieurs zones géographiques.