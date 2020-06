Transformez votre domicile en véritable galerie d'art grâce à une application faite à Montréal

L'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) vient tout juste de lancer une application mobile de réalité augmentée, en collaboration avec le studio montréalais Dpt., permettant aux utilisateurs de découvrir des œuvres d'art sur leurs propres murs.

L'application, nommée Collectionner—l’application, utilise la réalité augmentée, une technologie qui permet d'intégrer des éléments virtuels en temps réel dans votre vrai environnement à l'aide d'un appareil mobile.

« Alors que le numérique transforme notre industrie, nous nous trouvons à un moment charnière. Pour l’Association, il est plus important que jamais d’unir nos forces dans un esprit de collaboration pour saisir les opportunités qu’engendre ce virage obligé. Aujourd’hui, nous nous réjouissons de lancer un projet collectif qui fera rayonner les galeries et leurs artistes, tout en offrant au public un outil engageant et propice aux découvertes », explique Julie Lacroix, directrice de l’AGAC.

L'application Collectionner est facile à maîtriser: il suffit de sélectionner soit une galerie, un médium ou un artiste afin de visionner de magnifiques œuvres d'art. L'application vous demandera ensuite de scanner votre réel environnement près d'un mur afin d'installer, virtuellement, l'œuvre autour de vous. Vous pouvez choisir parmi près de 1000 oeuvres d'art présentées par plus de 40 galeries canadiennes.

Courtoisie

Une fois l'oeuvre placée sur le mur de votre choix, vous pouvez prendre une photo et même vous approcher de la toile afin d'observer des détails à travers votre appareil.

Chaque oeuvre comprend également une fiche d'information qui inclut ses dimensions, les médiums utilisés, son prix et dans quelle galerie on peut la retrouver.

Une application signée Dpt.

L'application Collectionner a été conçue en collaboration avec Dpt., un studio montréalais se spécialisant en contenus interactifs.

La compagnie ne fait pas que des applications mobiles; elle a également conçu des installations interactives, des films en réalité virtuelle ou augmentée et des jeux.

« Dpt. est un partenaire d’innovation créative pour les marques, la culture et le divertissement. Nous utilisons une approche à la croisée du design, du jeu, de la recherche et du cinéma pour concevoir des expériences qui touchent et émerveillent. Nous utilisons la technologie pour trouver de nouvelles façons de rejoindre et d'interagir avec le public. Nous travaillons avec de grandes marques telles que Google, Autodesk, Delta Airlines, des musées, et des institutions culturelles comme l'ONF, Radio-Canada, le Cirque du Soleil », explique Nicolas Roy, Directeur de création de Dpt.

Collectionner — l'application est disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store pour les appareils Android.