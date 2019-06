Gamme OMEN : 4 suggestions pour mieux gamer

En collaboration avec

Vous avez été nombreux à nous contacter lors de la publication de notre précédente collaboration avec HP pour avoir plus de détails sur nos rêves, morts dans l’œuf, de lancer notre propre équipe e-sport commanditée et, bien sûr, pour nous poser des questions sur la gamme OMEN.

Parmi les questions les plus demandées, notons:

«Est-ce possible d’avoir plus de détails sur les performances de l’équipement?»

et, surtout:

«Est-ce que la forme obélisque de l’ordinateur lui confère des pouvoirs druidiques?»

Bons joueurs, nous vous répondons dès maintenant!

Un clavier à rapide comme l’éclair (ou presque)

Si vous êtes comme nous, vous devez appuyer sur vos touches avec la même adresse et passion que le batteur de Phil Collins sur In The Air Tonight lorsque vous utilisez votre clavier pour vos jeux favoris.

Ça tombe bien, HP a conçu son clavier OMEN avec le gaming en tête (évidemment, vous pouvez également l’utiliser pour composer vos courriels... ou pianoter «vidéos de minous» sur YouTube).

Tout d’abord, son temps de réponse par touche est de 02.miliseconde. Ce qui fait en sorte que ce clavier est 10 fois plus rapide (oui, oui) que les claviers mécaniques.

Bien sûr, les plus finfinauds nous lanceront «OK, mais ce n’est pas la vitesse de lumière, ça!». Nous vous répondrons: «En effet, mais la lumière joue quand même un rôle ici: les touches du clavier OMEN reposent plus sur la détection de la lumière que sur le mouvement de ses pièces. Ce qui fait en sorte que le clavier est beaucoup plus rapide.»

En parlant de lumières, le clavier est également illuminé et on peut ajuster ses couleurs dans le centre de commande OMEN, histoire d’épater la galerie lors de votre prochain LAN party.

Autre inclusion pour les joueurs, parmi tant d’autres: l’ajout d'une barre de volume à tourner pour ajuster votre volume en un tour de main ainsi que cinq touches macros afin de répéter des séquences de touches complexes en un seul cliquetis. Pratique, quand même!

Poursuivons avec les fonctionnalités astucieuses: le clavier est aussi équipé d'un mode «gaming» pour éviter les interruptions de partie si vos doigts glissent sur des touches qui ne sont pas liées au jeu en cours.

De plus, comme le clavier est en aluminium, il est aussi solide que léger. Il est capable d’en prendre, même lors d’un ragequit!

Un casque d’écoute à qui est également un spa pour vos oreilles!

Mine de rien, le casque d’écoute OMEN est révolutionnaire (rien de moins), car il est le premier de son genre à être équipé de la technologie FrostCap.

En gros, chaque coussinet du casque est équipé d’un thermomètre indiquant à FrostCap quand il doit refroidir les haut-parleurs du casque afin d’éloigner la chaleur de vos précieux tympans.

Fini, donc, l’époque des cheveux humides et des oreilles moites après une séance de jeu marathon.

Aussi à noter: le casque fournit un son ambiophonique virtuel et permet notamment un positionnement audio incroyablement réaliste. Tout pour vous absorber dans votre jeu du moment.

En prime, le casque est également équipé d’un éclairage modifiable au sein du centre de commande OMEN.

Pour nos lectrices et lecteurs plus âgés, vous pourrez «flasher vos lumières» à nouveau. Yé!

Un moniteur à qui vous en mettra pleeeiiiiiin la vue!

Non seulement le moniteur est imposant — 65’’, un peu plus que la longueur moyenne d’un bâton de hockey! — mais il est également le premier de son genre.

Il se démarque par sa taille, certes, mais aussi par son taux d’actualisation d’image de 144HZ, soit plus du double de l’affichage standard.

Que ce soit pour jouer ou pour regarder des vidéos de minous sur YouTube, vous serez servi!

Des ordinateurs à qui sont (peut-être) magiques!

Bien que la gamme OMEN soit souvent liée au gaming, les caractéristiques de ces ordinateurs — avec ses processeurs Intel pouvant aller jusqu'aux modèles i9 qui supportent jusqu’à 8 cœurs! — peuvent également vous permettre de créer du matériel multimédias exigeant en ressources ou, bien évidemment, de regarder des vidéos de minous sur YouTube.

Pour les amateurs de détails: on y retrouve une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080Ti munie d’une mémoire de 11Go GDDR6.

Pour celles et ceux qui cherchent également un bel objet pour agrémenter leur bureau, les tours obélisques OMEN ont une forme particulière, mais certains modèles sont également munis d’un panneau vitré et d’un éclairage RGB pour bien mettre de l’avant votre équipement.

Aussi à noter: le prix de vente est modulable selon vos besoins. Prix de départ: 1399$.

Puis, pour revenir à la question à 100$...

On a demandé à HP et, non, la forme obélisque ne confère pas de pouvoirs druidiques à votre ordinateur.

«Il faut amener la tour au centre de Stonehenge un soir de pleine Lune et lui jeter un sort pour délivrer la magie qui l’habite», nous a répondu une représentante de HP à ce sujet.

À ce jour, on ne sait toujours pas si elle blaguait ou pas. À suivre, donc!

La gamme de produits gaming OMEN compte autant sur des portables que des ordinateurs de bureaux et moult accessoires.

Rendez-vous sur le site de HP pour avoir plus de détails!