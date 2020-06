EA dévoile Star Wars: Squadrons, conçu par Motive Studios à Montréal

EA a dévoilé, ce matin, un premier aperçu de son prochain jeu Star Wars, développé à Montréal.

Star Wars: Squadron a été conçu par Motive Studios, un studio montréalais fondé par Jade Raymond et appartenant à Electronic Arts. Il ne s'agit pas du premier jeu Star Wars pour Motive; le studio avait contribué au développement de Battlefront II en 2017.

Vous et 4 autres joueurs devrez affronter 5 joueurs de l’équipe adverse. Les deux factions — La Nouvelle République et l’Empire — sont chacune représentées par 5 pilotes d'élite. Selon les informations données par Geoff Keighley dans le cadre du Summer Game Fest, le jeu aura également une campagne solo. Star Wars: Squadrons aura également un mode VR jouable sur PlayStation 4 avec la PSVR et sur PC avec compatibilité cross-play.

Planifiez des escarmouches avec votre escadron dans la salle de briefing avant de décoller pour des batailles spatiales à travers la galaxie. Participez à des batailles spatiales multijoueurs stratégiques en 5 contre 5 afin de détruire le vaisseau adverse dans les batailles de flotte. Ressentez l’adrénaline du combat multijoueurs à la première personne en collaborant avec votre escadron pour éliminer autant d’ennemis que possible dans les combats aériens.

Triomphez en équipe, ajustant la composition de vos escadrons pour vous adapter au style de jeu au fil de sa progression. Éliminez vos adversaires et atteignez des objectifs dans des lieux connus ou inédits, dont la géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.

Dans certaines missions, vous aurez la chance de voler dans le Vanguard de la Nouvelle République ainsi que le Titan de l'Empire. Tous deux seront personnalisables.

EA dévoilera plus d'informations lors de sa présentation EA Play Live, le 18 juin à 19h.

La sortie du jeu est prévue pour le 2 octobre et vous pouvez déjà le précommander sur Origin, PS4, Xbox One et Steam.

