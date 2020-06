Essayez la démo alpha de System Shock sur PC dès aujourd’hui

NightDive Studios a dévoilé une démo alpha téléchargeable du remake du jeu d’horreur System Shock, qui est présentement en développement.

Pour y accéder, vous n'avez qu'à vous rendre sur Steam ou GOG.com et télécharger la démo pour PC, qui est offerte pour un temps limité. Aucune démo pour PS4 ou pour Xbox One n’a encore été annoncée.

Jetez un premier coup d’œil au remake qui vous ramènera dans Citadel Station, cet énorme complexe interstellaire où vous pourrez combattre des robots meurtriers et des mutants terrifiants. Votre mission: vous rendre à SHODAN, cette intelligence artificielle maléfique, et la mettre hors d’usage.

Le remake de System Shock est actuellement en développement pour PC, PS4 et Xbox One, et aucune date de sortie n’a encore été dévoilée.

À REGARDER