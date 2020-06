Le Pokémon Go Fest 2020 sera 100% numérique et toute la planète pourra y participer

Pokémon Go a toujours eu comme mission de rapprocher les amateurs de la franchise. Toutefois, en raison de la situation mondiale, Niantic a dû innover. C’est pourquoi les 25 et 26 juillet prochains, les joueurs à travers le monde sont invités à participer à Pokémon Go Fest, tout en respectant la distanciation sociale.

Les effets de la pandémie et la distanciation sociale sont quelques-unes des nouvelles réalités qui obligent Niantic à innover. On ne se le cachera pas, le fait de rester chez soi peut avoir des effets négatifs sur notre santé physique et mentale.

Niantic propose donc aux joueurs de Pokémon Go de se dégourdir les jambes et de sortir pour marcher. Au lieu de rassembler des milliers de personnes dans un parc — comme ça avait été le cas l’année dernière au parc Jean-Drapeau, lors de la première édition du Pokémon Go Safari Zone — Niantic invitera tous les joueurs du monde à participer à Pokémon Go Fest virtuellement, du 25 au 26 juillet, de 10h à 20h, heures locales.

Pour participer, il faudra débourser 15$ (plus taxes et autres frais locaux) à même votre application Pokémon Go. Les billets sont en vente dès maintenant et il n’y a aucune limite de billets, donc personne ne sera déçu. De plus, une partie des profits iront aux créateurs noirs de réalité augmentée, en soutien au mouvement Black Lives Matter.

La programmation de la première journée a d’ailleurs été dévoilée. Celle-ci comprend:

Une histoire de Recherche spéciale exclusive;

Une rotation des habitats mettant en vedette des Pokémon différents pour chacun;

Un nouveau Global Challenge Arena, où les joueurs doivent travailler ensemble pour gagner des récompenses chaque heure.

La programmation de la deuxième journée n’a pas encore été dévoilée.

Peu importe où vous serez, vous pourrez participer au festival sans devoir vous rassembler en gros groupe. Prenez une marche seul ou avec votre conjoint(e) et vos enfants et explorez votre quartier!

Plus de 75 Pokémon uniques apparaîtront lors de la fin de semaine du festival. Soyez au rendez-vous et bonne chasse!

À REGARDER