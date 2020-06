Nintendo Switch: le jeu gratuit Jump Rope Challenge vous gardera en forme... si vous y mettez de l'effort

Une belle petite surprise s’est ajoutée récemment sur l'eShop de Nintendo Switch. Jump Rope Challenge, un petit jeu gratuit vraiment mignon, vous permettra d’entretenir votre cardio tous les jours. Si sauter sur place en solo vous ennuie, essayez-le à deux.

Le principe est simple: Les manettes Joy-Con agissent comme les poignées d’une corde à danser. Maintenez le rythme et sautez sur place, comme si vous aviez une vraie corde. Fixez-vous un but quotidien (par défaut, le but est à 100 sauts) et mesurez votre progrès quotidiennement.

Courtoisie Nintendo

Un mode à deux joueurs est aussi disponible si vous avez un ami prêt à relever le défi.

Courtoisie Nintendo

Bien sûr, si vous êtes paresseux, vous pouvez relever le défi tout en restant assis, mais quel est l’intérêt de faire cela?

À ceux qui habitent un deuxième étage ou plus: remplacez les sauts sur place par des squats à la place. Vous allez travailler vos muscles fessiers, vos cuisses et votre cardio en même temps. Une solution gratuite en attendant de pouvoir mettre la main sur un Ring Fit Adventure.

Jump Rope Challenge est présentement gratuit sur l'eShop de la Nintendo Switch et sera disponible jusqu’en septembre 2020.