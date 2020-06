Obtenez The Witcher 3 gratuitement sur PC si vous l'avez déjà sur PS4 et Xbox One

CD Projekt Red s'est associé à GOG afin d'offrir une copie gratuite du jeu The Witcher 3 sur PC à tous les joueurs qui possèdent déjà une version Xbox One ou PS4.

Pour obtenir la version PC gratuitement, il faut suivre quelques étapes, car GOG doit vérifier si vous avez bel et bien déjà une copie pour console. Vous allez devoir télécharger GOG Galaxy; un programme qui rassemble vos jeux et amis au même endroit.

Une fois GOG Galaxy téléchargé, vous n'avez qu'à connecter votre compte PlayStation ou Xbox Live. Vous allez ensuite pouvoir aller chercher The Witcher 3 gratuitement, qui sera ajouté à votre ludothèque GOG. Ça l'air compliqué, mais, on vous assure que ce n'est pas si pire que ça. C'est quand même un jeu qui coûte normalement plus de 50$!

Vous allez obtenir la version du jeu The Witcher 3 que vous avez déjà sur console. Ceux qui ont déjà le jeu sur Steam et Epic peuvent également obtenir une autre version PC via GOG. Envoyez ça à votre cousin.

L'offre se termine le 23 juin 2020!

À NOTER: si vous éprouvez des difficultés avec GOG Galaxy, fermez le programme et réessayez plus tard. Il y a beaucoup de demandes en ce moment.

