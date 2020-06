Pokémon Sword et Shield: Ne vous trompez pas en achetant votre Expansion Pass, car Nintendo ne vous remboursera pas

Attention! Ne vous trompez pas lorsque vous achèterez la passe pour le nouveau DLC de Pokémon Sword et Shield, car Nintendo ne remboursera pas votre erreur.

Avec la mise à jour imminente intitulée The Isle of Armor pour Pokémon Sword et Shield, certains joueurs n’ont malheureusement pas bien vérifié qu'ils achetaient la bonne passe correspondante à la version qu’ils possédaient.

Courtoisie Nintendo

Résultat: plusieurs entraîneurs Pokémon se retrouvent avec une quarantaine de dollars en moins dans leur compte et une passe qui ne leur servira tout simplement pas.

Nintendo a tenu à aviser, via son compte compte Twitter, de faire preuve de vigilance lorsque vient le moment de passer à la caisse, car la compagnie japonaise ne remboursera pas votre achat erroné.

Assurez-vous donc d’avoir ajouté la bonne passe correspondante à la version du jeu Pokémon que vous possédez avant de conclure la transaction.

L'arrivée de la première mise à jour, The Isle of Armor, est prévue demain le 17 juin.

