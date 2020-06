Humble Bundle met en vente un lot de jeux et de livres à 43$ et l'argent ira à la lutte contre la discrimination raciale

En réponse au mouvement Black Lives Matter, Humble Bundle s’est associé à des créateurs de plusieurs milieux pour créer le bundle «Fight for Racial Justice», dont 100% des profits des ventes iront à des associations luttant contre les discriminations raciales aux États-Unis.

Le bundle propose plus de 1600$CA de contenu, pour la modique somme de 43$CA, et comporte Hyper Light Drifter, NBA 2K20, Bioshock Remastered, Surviving Mars, The Jackbox Party Pack 4 et Kerbal Space Program, pour n’en nommer que quelques-uns.

Au moment d’écrire ces lignes, Humble Bundle a déjà vendu plus de 47 000 bundles et a ainsi amassé déjà plus de 2 millions de dollars CA. Vous pourrez vous procurer l’ensemble jusqu’au 23 juin.

L’argent récolté sera versé à trois associations: le NAACP Legal Defense Fund, Race Forward et The Bail Project.

À noter que le bundle vous donne des clés Steam qu'il faudra installer sur Steam.

