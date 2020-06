Pokémon Smile et Pokémon Café Mix: deux nouveaux jeux mobiles

Le dévoilement de New Pokémon Snap a peut-être monopolisé la diffusion de Pokémon Presents, mais ce n'est pas la seule grande annonce d'aujourd'hui! The Pokémon Company a également dévoilé deux nouveaux jeux mobiles: Pokémon Smile et Pokémon Café Mix.

Pokémon Smile

The Pokémon Company propose Pokémon Smile, une application mobile qui a pour but de motiver les enfants à se brosser les dents. Cette appli est présentée comme une solution pour aider les parents qui stressent avec de jeunes enfants qui en sont à l’apprentissage de l’hygiène dentaire.

Pokémon Smile développe, par le jeu, de bonnes habitudes de brossage des dents. En se brossant les dents, le jeune enfant aiderait à sauver des Pokémons de la méchante carie et pourrait attraper des Pokémons en même temps.

L’application est gratuite et disponible sur iOS et Android dès maintenant.

Pokémon Café Mix

Ce jeu gratuit vous place dans le rôle d’un barista propriétaire d’un café pour Pokémons. Le jeu vous proposera des casse-têtes à résoudre pour concocter des boissons ou des repas pour les clients. La mécanique est simple: glissez votre doigt en spirale et tentez de connecter le plus d’icônes identiques.

Il sera également possible de devenir amis avec vos clients réguliers pour éventuellement les engager à travailler dans votre café. Chaque employé aura ses habiletés propres, ce qui aidera dans l’avancement du jeu. Plus le temps avance, plus vous débloquerez des extensions de votre café.

Pokémon Café Mix sera disponible sur iOS et Android, mais aussi sur Nintendo Switch. Le jeu est gratuit, mais propose toutefois des microtransactions.

Sa sortie est prévue pour très bientôt et vous pouvez déjà le prétélécharger sur vos appareils.

