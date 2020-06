Une démo jouable maintenant disponible pour Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre

Disponible sur Steam jusqu’au 22 juin, cette démo jouable de Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre vous donnera de quoi vous mettre sous la dent en attendant la sortie officielle du jeu.

Après une présentation généreuse au PC Gaming Show, les développeurs de Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre offrent aux joueurs une tout autre surprise: une démo!

Dans le cadre de l’édition estivale du Steam Game Festival, une démo jouable d'environ 1h30 vous proposera de prendre le contrôle du groupe d'aventuriers. On rappelle que dans ce jeu très attendu, il sera possible d’incarner sept aventuriers aux capacités uniques: le Ranger, le Barbare, l’Elfe, le Nain, la Magicienne, l’Ogre et le Voleur.

En attendant la sortie du jeu cet été, allez essayer la démo et dites-nous ce que vous en pensez!

