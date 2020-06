Horizon Forbidden West paraîtra en 2021 sur PS5 et proposera d’explorer de nouveaux territoires

La PlayStation 5 ne manquera visiblement pas de jeux intéressants dans sa première année de vie. Parmi ceux-ci, on pourra notamment compter sur Horizon Forbidden West, dont la fenêtre de parution a été précisée mercredi.

La suite d’Horizon Zero Dawn devrait ainsi voir le jour quelque part d’ici la fin de 2021, a dévoilé le directeur du jeu, Mathijs de Jonge, dans une vidéo, précisant par le fait même quelques autres détails du nouvel opus de Guerrilla Games.

On apprend, entre autres, qu’Aloy explorera cette fois-ci une nouvelle zone, encore plus grande que celle de Zero Dawn, qui s’étirera de l’Utah jusqu’à l’océan Pacifique. De Jonge a également souligné que, grâce au disque dur SSD de la PS5, «il n’y aura virtuellement pas d’écrans de chargement».

«Dans un jeu au monde ouvert comme Horizon Forbidden West, si vous ouvrez la carte et que vous effectuez un voyage rapide d’un bout à l’autre, repartir d’un point de contrôle sera super rapide. Quand vous démarrez le jeu, vous êtes tout de suite dans l’action», a-t-il précisé.

La vidéo permet par ailleurs de jeter un œil à des ennemis plus féroces que jamais et de nouvelles tribus, en plus de pouvoir découvrir un bon nombre de séquences de Forbidden West qui, avouons-le, sont à couper le souffle.

Dévoilé la semaine dernière lors du grand événement PS5, en compagnie de plusieurs autres titres fort prometteurs, Horizon Forbidden West paraîtra en exclusivité sur la prochaine console de Sony en 2021... du moins, si les astres sont bien alignés!

