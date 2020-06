Sims 4: voici le prix du jeu et toutes ses extensions sur Steam en ce moment

Sims 4 vient tout juste de débarquer sur la plateforme Steam, comme plusieurs des jeux du catalogue d'EA. Mais, si vous voulez vous procurer le jeu et ses extensions, préparez-vous à manger des ramens durant quelques mois.

Il suffit d'ajouter le jeu principal à votre panier d'achats et ensuite d'utiliser l'option « Ajouter tous les contenus téléchargeables » pour voir la facture totale. Et, la plupart des extensions ont des rabais entre 20% et 30% en ce moment tandis que le jeu de base a un rabais de 50% à 19,99$. Le grand total avec ces rabais: 689,85$.

Comment je me sens en voyant ce prix

La franchise Sims a toujours été connue pour ses nombreux et couteux contenus téléchargeables. Cependant, la sortie de Sims 4 en 2014 fut controversée. Beaucoup d'options avaient été retirées du jeu de base, comme les écoles, sous-sols, piscines, bambins, boutiques et plusieurs options de personnalisations. Certaines de ces options ont éventuellement été ajoutées au jeu au fil des années.

Ce n'est qu'en juin 2020 que Sims 4 a vu le retour des pompiers, heureusement sous forme d'une mise à niveau gratuite.

On a très hâte de voir le prix du jeu et ses extensions une fois la vente terminée!

