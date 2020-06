Un spinoff de la série Daria en développement

La série culte de MTV est de retour... ou presque. La chaîne de télévision américaine Comedy Central planche actuellement sur un spinoff de la série animée Daria. Jodie s'intéressera à l'une des amies de Daria, Jodie Landon, et la suivra après ses études à l'université alors qu'elle entre dans la vie adulte.

MTV Networks Jodie Landon

La nouveauté mettra en lumière les difficultés du monde du travail pour la nouvelle génération, en abordant des sujets de la société actuelle entre la superficialité des réseaux sociaux, les questions de privilèges et les problématiques rencontrées par les femmes noires aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur sphère privée.

C'est Tracee Ellis Ross de Black-ish qui a été choisie pour doubler le personnage de Jodie. L'actrice interviendra également en tant que productrice exécutive de la série créée et écrite par Grace Edwards et MTV Studios.

Jodie rejoindra donc South Park, la série phare de Comedy Central, et marque la volonté de la chaîne de développer des contenus originaux et animés. Ce projet faisait d'ailleurs partie des séries envisagées lors du lancement de MTV Studios en 2018. Pour le moment aucune date de diffusion n'a été évoquée.

La série Daria a été diffusée sur MTV de 1997 à 2002. L'histoire racontait alors la vie de Daria Morgendorffer, une adolescente marginale, sarcastique et pessimiste, entourée de sa mère, une femme ambitieuse, son père, traumatisé par une enfance difficile, et sa soeur Quinn, une jeune fille superficielle. Ses amies Jane, la fille d'un couple de hippies, et Jodie, une étudiante afro-américaine brillante et militante, l'accompagnent dans sa vie à Lawndale High. La série Daria était plébiscitée pour son approche féministe et critique sur les problèmes sociétaux tels que le racisme, les questions de genre, de classe sociale et d'identité en général.