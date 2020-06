iOS 14: Voici comment votre iPhone changera

Avec iOS 14, le prochain système d’exploitation d’iPhone, Apple misera notamment sur une importante mise à jour de son écran d'accueil ainsi que sur un assistant vocal intelligent (Siri) moins intrusif pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs.

Pandémie oblige, la conférence annuelle d’Apple s’est tenue exclusivement en ligne. Craig Federighi, vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple, en a profité pour annoncer les nouveautés auxquelles les clients et développeurs peuvent s’attendre lorsque la mise à jour du système d’exploitation d’iPhone sera déployée plus tard cette année.

Selon Apple, le iPhone SE et tous les appareils lancés depuis pourront faire la mise à jour.

Voici de quelles façons votre iPhone changera avec iOS 14.

Moins de chaos dans votre écran

App Library vous permettra d’éliminer de nombreuses pages d’applications et de dossiers mal organisés au profit d’une seule page navigable à la verticale, sur laquelle ces applications seront regroupées par catégories automatisées ou personnalisées.

Photo Courtoisie

Il sera d’ailleurs possible d’accéder directement aux applications sans entrer dans les dossiers. Il suffit de mettre le doigt sur l’icône pour que l’application s’ouvre.

Des widgets repensés et des icônes de tailles différentes

Inspirée de l’interface de l’Apple Watch, la nouvelle page d’accueil et de widgets de l’iPhone sera plus personnalisée. On pourra sélectionner la taille des widgets pour qu’ils affichent plus ou moins d’informations, selon nos habitudes et nos préférences.

Photo Courtoisie

On pourra ensuite les déplacer dans notre écran principal. Si vous souhaitez voir les plus récentes manchettes directement dans votre écran d’accueil, c’est possible. Vous souhaitez mettre une photo encadrée de votre famille directement sur votre interface? C’est également possible.

Une fonctionnalité appelée Smart Stack permettra de naviguer à travers différents widgets sur la même icône. Elle pourra également s’en charger elle-même grâce à l’intelligence artificielle, afin de vous présenter ce dont vous avez besoin selon vos habitudes. Par exemple, si vous êtes en déplacement vers le bureau à l’aide d’un itinéraire, vous pourrez y voir votre agenda de la journée.

Plus besoin de mettre vos vidéos sur pause

Il sera désormais possible de garder à l’avant-plan une vidéo lorsque l’on fait d'autres tâches sur son appareil. Si vous écoutez un film et recevez un message, vous pourrez continuer d'écouter ce film, même si vous changez d'application.

Photo Courtoisie

Si vous avez un iPad sur lequel est installée la plus récente mise à jour, ça fonctionnera exactement de la même façon.

Il sera également possible de réduire la vidéo sur le côté de notre écran, mais de garder le son actif. Parfait pour l’écoute de balados sur YouTube.

Une Siri plus discrète

Siri apparaîtra discrètement dans le bas de votre écran pour une expérience plus fluide plutôt que de prendre tout l'écran chaque fois qu'on fait appel à ses connaissances. Ses réponses à vos questions seront affichées comme le sont les notifications de type «bannière». Avec plus de 25 milliards de requêtes faites à Siri chaque mois, ce n’est pas trop tôt.

Encore plus de sécurité

L’an dernier, Apple a annoncé la fonction «Se connecter avec Apple», qui permet de garder ses informations privées... privées.

Avec iOS 14, les développeurs pourront vous offrir de faire migrer vos comptes existants vers un compte Apple.

Si une application vous demande votre position, vous pourrez également décider de lui en donner une approximative plutôt que précise.

Un accès à 11 langues dans votre poche

L’un des plus gros ajouts cette année est Translate, une nouvelle application de traduction. Elle permettra de traduire presque instantanément des messages d’une langue à une autre. Elle pourra également reconnaître automatiquement la langue dans laquelle vous parlez et traduire vos propos de façon audio. 11 langues seront disponibles à la sortie, dont le français.

Photo Courtoisie

Un outil qui risque d’être pratique lorsqu’on pourra de nouveau voyager à l’étranger, puisqu'il sera accessible sans réseau cellulaire ou accès Wi-Fi.

Des ajouts moins importants dans Messages, Maps et CarPlay ont également été annoncés.

La date de sortie d’iOS 14 reste indéterminée. Si l’on se fie au calendrier habituel de sortie des systèmes d’exploitation mobiles d’Apple, elle sera disponible au mois de septembre.