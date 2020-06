Joel Schumacher, réalisateur de «Batman Forever», est décédé à 80 ans

Joel Schumacher, l’homme derrière Batman Forever, a perdu son combat contre le cancer lundi, a annoncé un représentant de la famille, selon The Hollywood Reporter. Il avait 80 ans.

Né à New York, Schumacher a commencé sa carrière avec le téléfilm Virginia Hill en 1974. Durant son parcours derrière la caméra, il aura réalisé plusieurs classiques du cinéma, dont Batman Forever, Batman & Robin, Falling Down, The Client, The Phonebooth et A Time to Kill, entre autres.

Ses dernières réalisations remontent à 2013, alors qu'il a dirigé deux épisodes de la série politique House of Cards.