Call of Duty: découvrez les nouveautés de la semaine pour Modern Warfare et Warzone

Call of Duty: Modern Warfare a beau avoir lancé sa quatrième saison il y a une dizaine de jours à peine, Infinity Ward ne se gêne pas pour ajouter déjà du contenu supplémentaire à son populaire FPS.

Cette semaine, les joueurs de Modern Warfare auront ainsi accès à un tout nouveau mode de jeu intitulé All or Nothing, du type «free-for-all».

Vous y commencerez votre partie avec le minimum d’équipement –un couteau de combat, un pistolet vide et des atouts de base– et vous devrez trouver des munitions et des armes plus puissantes afin de repartir avec la victoire.

Image courtoisie Activision

Une playlist inédite, Chaos 10v10, fera aussi son arrivée dans le plus récent Call of Duty, proposant une série de cartes habituellement destinées à du jeu 6 contre 6, mais qui accueilleront pour l’occasion 10 joueurs par équipes.

Du côté des opérateurs, vous pourrez également désormais incarner l’un des héros de la campagne solo, Kyle «Gaz» Garrick, dans le volet multijoueur de Modern Warfare et dans Warzone.

Image courtoisie Activision

Dans le même ordre d’idées, différents plans d’armes additionnels, notamment pour des pistolets, SMG et LMG, seront disponibles au cours des prochains jours dans les boutiques en ligne des deux titres.

Image courtoisie Activision

Ceci étant dit, la semaine est sinon assez tranquille pour Warzone, le spin-off «battle royale» de Modern Warfare. Cela vous donnera l’occasion d’essayer le nouveau mode du titre gratuit, Rumble, qui oppose deux équipes de 50 personnes dans un match explosif. Aussi, il faut noter que le mode classique Quads devrait faire son retour sous peu dans le jeu, si ce n'est pas déjà fait.

Image courtoisie Activision

Rappelons que la quatrième saison de Modern Warfare a finalement été lancée le 11 juin, après un report de quelques jours.

