Le prochain Skate misera sur du contenu créé par la communauté, précise EA

Electronic Arts s’est fait avare de détails jeudi dernier en annonçant la résurrection de la bien aimée franchise Skate. Toutefois, pour les fans, ça importait peu... Skate était de retour et c’est tout ce qui comptait!

Cela dit, avec un peu de recul, une grande question persiste dans la tête de plusieurs: à quoi ressemblera ce prochain volet de la série? Eh bien, on en sait maintenant (un peu) plus grâce à une téléconférence entre le PDG d’EA, Andrew Wilson, et les investisseurs de l’entreprise.

Dans une conversation relayée par VGC, Wilson a soutenu que le nouveau Skate miserait notamment sur le «contenu généré par les utilisateurs, l’exploration et la communauté».

«On pense au skate comme étant un point de départ qui est attirant, mais quand on commence à y ajouter en plus du contenu généré par les utilisateurs, de l’exploration et une communauté, ça décuple exponentiellement le potentiel [du jeu]», a-t-il souligné.

En ce sens, le PDG d’EA semble viser une expérience plus large qu’un jeu de planche à roulettes classique. Il a notamment souligné aux investisseurs le côté culturel de la discipline.

«Pour plusieurs, le skate n’est pas juste un sport: ça leur ouvre les portes de l’art, de la culture. Si vous suivez un gars du nom de Nyjah Huston sur Instagram, qui est l’un des plus grands skateboarders au monde, vous allez découvrir que c’est un jeune qui a commencé en skatant, mais qui est maintenant une icône de la mode et de l’art, qui vit dans une grosse maison à Beverly Hills et qui conduit une Rolls Royce», a donné en exemple Wilson.

Concrètement, on peut se demander comment cette vision prendra vie et à quel point celle-ci divergera des trois premiers opus. Par contre, chose certaine, la direction d’EA semble vouloir élargir les frontières de la franchise.

Au sujet de l’objectif de l’éditeur de faire paraître ses jeux sur plus de plateformes tout en permettant le crossplay entre celles-ci, Wilson a soutenu qu’il y a «tout un nouveau monde que nous allons libérer avec Skate, qui ira bien au-delà de juste créer un jeu de skateboard».

Reste maintenant à voir quelle forme prendront ces ambitions... et si celles-ci répondront aux souhaits de la communauté, déjà bien grande, qui s’est créée autour de la série.

