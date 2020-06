LEGO: La Station spatiale internationale est de retour

Vous l’aviez raté à sa sortie en février? Vous pourrez à nouveau commander l'ensemble LEGO de la Station spatiale internationale, qui sera envoyé le 2 juillet.

Vous êtes mordu de tout ce qui implique l’exploration spatiale? Il y a une place vide à côté de votre ensemble LEGO de la fusée Saturn V? Ne ratez pas votre seconde chance d’avoir une reproduction de la Station spatiale internationale!

LEGO prend actuellement les commandes différées pour l'ensemble, qui sera expédié le 2 juillet 2020.

Lego

La reproduction très fidèle avait reçu le sceau d’approbation de la NASA lors de son dévoilement. Elle comprend presque tous les modules de la vraie station, les huit panneaux solaires géants ainsi que le véhicule spatial représentant la capsule russe Soyouz et les autres véhicules commerciaux semblables au Dragon de SpaceX, transportant les astronautes vers la station. Elle vient avec un support pour faciliter sa présentation.

Lego

La mini-Station spatiale a pris son envol

Pour célébrer sa sortie en février dernier, l’équipe de LEGO avait d’ailleurs envoyé dans la stratosphère, à l’aide d’un ballon météo géant, une copie du set construit. L’équipe voulait que son modèle «se rapproche le plus possible de la vraie Station spatiale internationale».

LEGO avait auparavant produit un modèle de la fusée Saturn V, utilisée lors des missions Apollo qui avaient pour but de battre les Soviétiques dans la course à la Lune. Malheureusement, elle est, depuis, retirée et archivée.

Ne ratez pas votre chance de vous procurer le set à assembler de ce monument historique de l’ère moderne avant qu’il ne soit trop tard! On vous garantit que ce sera une belle pièce à exposer dans votre salon.

