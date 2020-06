Marvel’s Avengers sera disponible sur PS5 et Xbox Series X en version améliorée

Marvel’s Avengers, le jeu d’action de Square Enix aux couleurs de la franchise, sera disponible en version améliorée sur PS5 et Xbox Series X dès le lancement des consoles, a annoncé l’éditeur.

Autre bonne nouvelle, la mouture nouvelle-génération sera offerte gratuitement à celles et ceux qui auront déjà acheté le jeu sur PS4 ou Xbox One, que ce soit en format numérique ou sur disque.

«Avec des temps de chargement extrêmement rapides, une résolution et une fidélité haussées, des textures et de la destruction d’armures améliorées, du ray tracing et bien plus, Marvel’s Avengers va être aussi plaisant à regarder qu’à jouer sur les consoles de prochaine génération», peut-on lire dans le communiqué de Square Enix.

Image courtoisie Square Enix

Plus particulièrement, l’entreprise souligne que l’expérience sur la PlayStation 5 sera «fluide et dynamique», en plus de tirer avantage du disque dur SSD de la console et des gâchettes adaptatives de la manette DualSense.

Sur le blogue PlayStation, le développeur Crystal Dynamics précise par ailleurs que Marvel’s Avengers bénéficiera d’une résolution 4K et de 60 images par seconde sur la prochaine machine de Sony.

Image courtoisie Square Enix

Quant aux versions destinées à la Xbox Series X, Stadia et PC, des informations supplémentaires sur les données techniques du titre devraient être dévoilées éventuellement, a assuré Square Enix.

Image courtoisie Square Enix

Notons que l’éditeur présentera également sur le Web de nouveaux extraits de gameplay du titre ce mercredi, en début d’après-midi.

Marvel’s Avengers paraîtra le 4 septembre prochain sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.

