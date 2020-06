Netflix récupère Cobra Kai

Netflix proposera dans les mois qui viennent Cobra Kai, série dérivée des films Karate Kid avec Ralph Macchio et William Zabka. Les deux premières saisons, déjà diffusées sur YouTube, arriveront sur Netflix avant la fin de l'année tandis que la troisième, inédite, sera dévoilée à une date ultérieure.

Lancée sur YouTube en 2018, la série Cobra Kai se déroule 34 ans après le film Karate Kid, succès populaire des années 80. Les éternels rivaux Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, interprétés respectivement par William Zabka et Ralph Macchio, sont toujours présents et règlent toujours leurs problèmes par le karaté.

« L'intérêt de la saga Karate Kid est intemporel, et Cobra Kai reprend juste là où elle s'est arrêtée sans rien manquer », a déclaré Brian Wright, vice-présent des contenus originaux chez Netflix. « La rivalité entre Daniel et Johnny est l'une des plus mémorables et la série a beaucoup de coeur et vraiment amusante. Nous avons hâte de faire connaître Cobra Kai à une nouvelle génération de fans et sommes ravis d'être sa nouvelle maison à travers le monde », a-t-il ajouté.

YouTube, qui a diffusé les deux premières saisons en 2018 et 2019 (sur YouTube Red et YouTube Premium), avait initialement commandé une troisième salve d'épisodes avant de changer son business modèle, en passant des abonnements à une plateforme soutenue par la publicité. Cobra Kai devient la troisième série à quitter la plateforme YouTube après Step Up, reprise par Starz, et On Becoming a God in Central Florida, choisie par Showtime.

La nouvelle série, créée par les producteurs exécutifs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, a connu un véritable succès sur YouTube en attirant plus de 20 millions de vues en moins d'une semaine dès son lancement.