Sea of Stars: un nouveau personnage dévoilé dans la nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

Le studio québécois Sabotage Studio nous gracie avec une nouvelle bande-annonce de leur prochain jeu RPG Sea of Stars, dans le cadre du Summer Game Fest. On a le plaisir, entre autres, de rencontrer un nouveau personnage et de découvrir plus de détails sur les mécaniques du jeu.

Son nom est Garl, un guerrier-chef qu’on verra cuisiner autour du feu. Le nouveau personnage se joint donc aux deux protagonistes de l’aventure, Valere et Zale.

Capture d'écran Sabotage Studio

En plus du nouveau personnage, la bande-annonce présente quelques mécaniques du jeu qui n'avaient pas encore été dévoilées.

L'environnement et les mécaniques sont visiblement inspirés des RPG populaires des années 90 comme Chrono Trigger et Super Mario RPG, tant sur l’exploration que les combats au tour par tour.

Capture d'écran Sabotage Studio

Capture d'écran Sabotage Studio

Un cycle jour et nuit et autres phénomènes climatiques sont des détails que le studio québécois n’a pas omis et qui rendront l’environnement du jeu encore plus vivant.

De plus, les personnages seront capables de nager, sauter, escalader et même léviter. Un bonus qu’on ne retrouve pas dans les RPG classiques de l’époque.

Capture d'écran Sabotage Studio

Bientôt une démo jouable

Même si la sortie du jeu n’est attendue qu’en 2022, les participants de la campagne Kickstarter auront bientôt la chance de mettre la main sur une démo jouable sans divulgâcheurs. Ces chanceux pourront tester le système de niveaux, l’amélioration des équipements et la récolte de nourriture pour reprendre des forces et se reposer.

Déjà un succès

Le prochain titre de Sabotage Studio, Sea of Stars, est devenu le jeu vidéo canadien qui a le mieux réussi à ce jour sur Kickstarter, amassant 1 628 126 $, soit plus de 12 fois son objectif initial.

Plus de 25 589 personnes ont contribué à la campagne de sociofinancement, permettant à l’équipe québécoise d’ajouter notamment des cinématiques, une fin alternative et un volet «new game+», de même qu’un DLC, Throes of the Watchmaker, qui sera offert gratuitement à celles et ceux qui ont appuyé la campagne de financement.

Il ne faut surtout pas oublier la participation Yasunori Mitsuda, l’homme derrière la musique de Chrono Trigger, en tant que compositeur invité.

Si on se concentre tous en même temps, 2022 arrivera peut-être plus rapidement? En attendant la sortie du jeu, vous pouvez vous aussi contribuer en précommandant le jeu et avoir accès une multitude d’exclusivités!

