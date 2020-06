Pokémon Unite: un jeu de combat 5v5

The Pokémon Company a fait équipe avec Tencent ce matin pour annoncer un tout nouveau jeu. Alors que plusieurs fans s’attendaient à un titre Let’s Go, un tout autre jeu a été dévoilé.

Pokémon Unite sera un MOBA qui permettra aux joueurs de s’affronter en ligne sur la Nintendo Switch ou sur appareil mobile. Comme les autres grands jeux MOBA, Pokémon Unite sera en 5v5.

Selon ce qu’on a vu dans la bande-annonce, il sera possible d’incarner Pikachu, Squirtle, Charmander, Snorlax, Gengar, Machamp, Venusaur et compagnie. On ignore pour l'instant s’il sera possible de choisir n’importe quel personnage du Pokédex, cependant.

The Pokémon Company

La réaction des fans est plutôt tiède. Au moment d'écrire ces lignes, la bande-annonce avait reçu plus de 8000 mentions «je n'aime pas», contre seulement 2700 mentions «j'aime»...

Le jeu sera free-to-start et permettra aux joueurs mobiles et Switch de jouer ensemble. Aucune date de lancement n’a été dévoilée pour le moment.

