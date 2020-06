Animal Crossing: une mise à jour vous permettra de vous «pitcher» dans l'eau

Préparez vos maillots de bain virtuels, Animal Crossing: New Horizons vous permettra (enfin) de nager dans l'océan le mois prochain!

Grâce à une mise à jour gratuite prévue le 3 juillet, il sera possible de nager et plonger dans Animal Crossing: New Horizons. Et, ce n'est pas que pour vous distraire durant les canicules: l'océan est rempli de créatures intéressantes pour le musée de Blathers.

Bande-annonce: mise à jour estivale

Lors de vos expéditions aquatiques, il vous sera également possible de rencontrer Pascal, un personnage déjà bien connu de la franchise Animal Crossing. Pascal la loutre vous donnera des recettes DIY qui vous permettront de décorer votre domicile avec les couleurs de la mer.

Nintendo a également annoncé qu'une deuxième mise à jour estivale gratuite serait déployée en août.

Bonne nage!