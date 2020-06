Overcooked 2: nouvelle mise à jour gratuite débordante de nouveau contenu [BANDE-ANNONCE]

Prévue pour le 5 juillet sur Steam et plus tard sur consoles, la mise à jour gratuite d'Overcooked 2 intitulée Sun’s Out Buns Out fera plaisir aux joueurs qui aiment mettre au défi leur patience et la durabilité de leurs amitiés.

Sun’s Out Buns Out célèbre l’arrivée de l’été avec de nouveaux chefs et de nouveaux tableaux à la thématique des parades. Rien de moins pour célébrer l’arrivée de la belle saison!

Nouveaux chefs

D’abord, deux nouveaux chefs se joignent à la fête. Les amateurs canins aimeront l’ajout, car ce sont deux chiens qui s’ajouteront à la famille Overcooked.

Capture d'écran Team17

Nouveaux tableaux

Cinq nouveaux tableaux chaotiques sont inclus dans cette mise à jour. Armez-vous de patience et préparez-vous à courir sans cesse. Qui dit thématique de parades dit tableaux en mouvement! Ne soyez pas étonné de voir des cuisines flottantes, des ingrédients en mouvement et des feux d’artifice qui mettent le feu à votre cuisine.

Capture d'écran Team17

Bien sûr, on se doit de souligner, avec énormément de plaisir, le retour des infâmes distributeurs à sauces.

Sun’s Out Buns Out est prévu pour le 5 juillet sur Steam et très bientôt sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

