Jurassic World Dominion: Sam Neill ravi de reprendre le tournage

Sam Neill est «très excité» de se rendre au Royaume-Uni pour reprendre le tournage de Jurassic World: Dominion. L'acteur de 72 ans y incarnera à nouveau le Dr Alan Grant, aux côtés de ses vieux collègues Laura Dern et Jeff Goldblum, pour le prochain épisode de la franchise.

En mars dernier, la production du troisième film de la série Jurassic World, réalisé par Colin Trevorrow, avait été interrompue au bout de quatre semaines en raison de la pandémie de COVID-19.

Universal a toutefois annoncé, au début du mois de juin, que le long métrage avait obtenu le feu vert pour redémarrer son tournage au Royaume-Uni, qui doit commencer aux Pinewood Studios le 6 juillet. Les règles sanitaires, notamment celles concernant la distanciation physique, devront être respectées.

L’acteur Sam Neill a confirmé qu'il se rendrait donc bientôt en Angleterre et qu’il se réjouissait de retrouver Laura Dern et Jeff Goldblum devant la caméra.

«Nous sommes sur le point de recommencer et je devrais être au Royaume-Uni dans quelques semaines. Et nous allons être à Pinewood pour travailler selon des protocoles très stricts. Nous allons en fait innover. Je pense que nous sommes le premier grand film à revenir en production et il va être très intéressant de voir le processus», a-t-il expliqué lors d'une récente entrevue à l'émission This Morning sur ITV.

«Je suis très enthousiaste. Ce sera un film formidable. J'ai tellement hâte de retrouver mes anciens amis», a ajouté le Néo-Zélandais.

La sortie de Jurassic World: Dominion, qui met aussi en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, est prévue pour le 11 juin 2021.

