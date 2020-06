Fuser: découvrez le gameplay du jeu de DJ des créateurs de Rock Band [VIDÉO]

Si les grands festivals et autres rendez-vous musicaux vous manquent, le prochain titre des créateurs de Rock Band pourrait bien vous intéresser!

Dévoilé en février dernier, Fuser vous mettra dans la peau d’un DJ et vous enverra sur la scène d’immenses concerts, alors que vous devrez mixer des chansons afin de satisfaire la foule. Et contrairement à un certain DJ Hero, vous n’aurez pas besoin d’équipement spécial pour y jouer, juste une bonne vieille manette!

Quant au gameplay, montré plus en détail dans une bande-annonce partagée ce mardi, il semble offrir une liberté créative beaucoup plus grande que, justement, un DJ Hero ou un Rock Band, avec notamment un mode «freestyle» en plus d’une traditionnelle campagne.

En ce sens, après les fans de danse et musique live, Harmonix vise à conquérir celles et ceux qui s’ennuient des grands rassemblements électro... et qui se demandent à quoi ressemble le public vu de derrière les platines!

Prévu pour l’automne 2020, Fuser paraîtra sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

