Les frères Russo sont contre la réouverture des salles de cinéma

Les frères Russo déplorent la réouverture des salles de cinéma et déconseillent à leurs fans de s’y rendre. Plusieurs pays ont commencé à se déconfiner, alors que l’OMS met en garde contre une recrudescence des cas de Covid-19, comme on a pu le voir que ce soit au Portugal, en Allemagne ou bien dans plusieurs États américains et au Royaume-Uni.

Pour les réalisateurs de The Avengers : Endgame, la situation ne permet pas encore de se rendre au cinéma en toute sécurité. Comme ils l’ont clairement dit lors de leur série sur Instagram, Russo Bros. Pizza Film School, ils ne peuvent pas soutenir ce déconfinement alors que le monde est toujours dans « une situation à haut risque ».

« Tout le monde a un seuil de risque différent, il faut croire, dans ce pays, en ce moment. Je pense que tout dépend de votre seuil de risque. Mais très clairement, être dans un espace clos est une situation à haut risque (...) Nous voulons (que les cinémas rouvrent) mais est-ce faisable et sûr et le recommanderions-nous, non, nous ne le pouvons pas », a expliqué Joe Russo.

Selon lui, il faudra attendre un an avant que la situation ne revienne à la normale. Et pour Anthony Russo, il en va de même. « Je m'ennuie autant d'aller au cinéma que vous. (...) Malheureusement, je ne me vois pas aller dans une salle de cinéma dans un futur proche », a ajouté Anthony Russo.