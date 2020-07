Ces 20 jouets rétro vous rappelleront assurément les années 90

Le jouet que je voulais plus que tout à l'enfance, c'était l'Easy Bake Oven. Même si le petit four n'avait pas l'air très sécuritaire, et que ses pâtisseries avaient l'air plutôt chimiques. Chaque fois qu'une annonce du Easy Bake Oven passait à YTV, mon cœur pleurait un peu.

Heureusement, les années 90 ont été remplies de jouets farfelus pour occuper les milléniaux, et ont donné naissance à des classiques, comme le Tamagotchi ou le Furby.

On se sentait nostalgiques, alors voici les jouets qui ont marqué notre enfance durant les années 90!

1. Tamagotchi

Pourquoi avoir un vrai animal quand on peut en avoir un virtuel qui va vous déranger en classe? Ces petits appareils étaient si populaires qu'ils étaient parfois interdits à l'école.

2. Furby

Quelle étrange créature. Pourquoi on voulait ça? C'est même pas beau! Encore une fois, on a un genre d'animal de compagnie virtuel. Il faut croire que nos parents cherchaient à tout prix des solutions pour éviter d'adopter un chien.

3. Lite-Brite

Bon, le Lite-Brite était pas mal rétro même dans les années 90, mais on en avait tous un.

4. Game Boy Color

Mon Game Boy Color était toujours dans mon sac d'école pour jouer à Pokémon durant l'heure de lunch. Si j'ai tant aimé Pokémon Let's Go en 2018, c'est grâce au Game Boy.

Si tu n'avais pas de Game Boy, t'avais un jeu Tiger Electronics.

6. Perfection

Les pubs de Perfection étaient terrifiantes. Mais, le jeu faisait bien plus peur. Et après, on se demande pourquoi ma génération est si anxieuse?

7. Bop-it

Ah! Un autre jeu vraiment trop stressant et bruyant.

8. Nintendo 64

Super Mario, Ocarina of Time, Banjo Kazooie, Donkey Kong...dois-je vraiment continuer?

9. Pogs

Via Amazon

As-tu déjà su comment jouer aux Pogs? Moi non, je voulais juste les collectionner. Les enfants les plus cool de l'école avaient des slammers de qualité. Ah et, si tu n'avais pas de «vrais» pogs, tu te faisais INTIMIDER.

10. Polly Pocket

Mattel

Ce beau risque d'étouffement est récemment revenu à la mode.

11. Etch-a-sketch

Un autre jouet qui était déjà rétro, mais on en a tous un quelque part dans une vieille boîte!

12. Easy Bake Oven

L'Easy Bake Oven existe depuis les années 60, mais vous pouvez facilement en trouver une édition récente dans les magasins de jouets. Le petit four a également eu son lot de controverses après de nombreux accidents où des doigts sont restés coincés dans la porte.

Le vrai scandale, selon moi, est que les gâteaux n’étaient pas mangeables.

13. NERF

Nerf a fait plein de jouets et ceux-ci sont toujours aussi populaires. Mais, le Master Blaster un vrai classique.

14. Beanie Babies

Via Amazon

Dire qu'on pensait pouvoir un jour payer nos études avec les Beanie Babies, qui n'ont finalement pas une très grande valeur (sauf sentimentale).

15. Pogo Stick / Pogo Ball

Encore des jouets visiblement très sécuritaires.

16. Monsieur Patate

Un jouet que même nos parents voulaient quand ils étaient petits, le Monsieur Patate est un jouet que l'on reconnaît immédiatement. Il a même été immortalisé dans Toy Story!

17. Poo-chi

Dans le temps, on achetait un chien robot pour occuper nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants programment leur propre site web à 6 ans. C'est plus pareil.

18. PlaySkool Roller Skates

Via Etsy

Pas très confortable. Mais au moins, on pouvait ajuster la grandeur!

19. K'Nex

K'Nex, ça existe encore!

20. Creepy Crawlers

Pourquoi jouer avec de vrais insectes quand on peut en fabriquer nous-mêmes dans un petit four?