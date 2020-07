Ooblets: l'accès anticipé de l'adorable jeu arrive ce mois-ci

Amateurs de zen et de douceur, vous pourrez bientôt ajouter un nouveau jeu à votre ludothèque. Le jeu de simulation de vie Ooblets arrive en accès anticipé ce mois-ci!

Bande-annonce Ooblets

Ooblets, qui semble s'inspirer des jeux Pokémon, Stardew Valley et même Animal Crossing, débarque en accès anticipé sur Xbox One (Game Preview) et sur l'Epic Games Store dès le 15 juillet. Si vous vous procurez l'accès anticipé dans sa première semaine, vous profiterez d'un rabais de 20%.

Promenez-vous à Badgetown afin de trouver des «ooblets», de petites créatures magiques mordues de la danse. Les personnages rappellent un peu ceux du jeu Wattam (à ne pas confondre avec le band Watain). Au lieu de participer à des combats physiques, vos adorables ooblets vont plutôt s'affronter dans des combats de danse. Vous allez pouvoir augmenter les stats de vos ooblets et débloquer de nouveaux mouvements afin de démolir vos adversaires de façon sécuritaire et... groovy.

Glumberland

Le jeu vous permettra également de construire votre propre ferme et d'y faire des récoltes afin de les vendre au village. Comme plusieurs titres du genre, vous allez pouvoir jaser avec les villageois et vous faire des amis.

Ooblets a été conçu par le petit studio Glumberland, situé à Seattle. Cela fait plusieurs années que le jeu a été annoncé, et son passage à l'édition 2018 de l'E3 avait été marquant. Découvrez son accès anticipé le 15 juillet 2020 sur l'Epic Games Store et sur Xbox One via Game Preview!

