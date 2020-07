Il y aura une télésérie Amazon basée sur Fallout [TEASER]

Bethesda Game Studios s'associe aux créateurs de Westworld et à Amazon Studios pour la création d'une série basée sur la franchise de jeux vidéo Fallout, a-t-on appris via Variety.

Un court teaser pour annoncer le projet Fallout a été publié sur les comptes Twitter officiels de Fallout et d'Amazon Studios. Le clip de 23 secondes ne donne pas un aperçu de la série, cependant.

Teaser Fallout

Le projet sera piloté par Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de la célèbre série de science-fiction Westworld. Cités par Variety, le duo déclare que la télésérie gardera la dureté du Wasteland de Fallout, mais qu'il y aura aussi des moments au style série B, avec de l'humour ironique.

«Fallout est l'une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d'innombrables heures, que nous aurions pu passer avec nos amis et nos familles. Nous sommes incroyablement excités de nous associer à Todd Howard et aux autres fous de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et sombre avec Amazon Studios», ont déclaré Nolan et Joy dans un communiqué.

C'est pas mal tout ce que l'on a côté détails. Voici la réaction que l'on a observée sur le web, cependant:

Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été dévoilée.