La série Beavis and Butt-Head de retour pour deux nouvelles saisons

Un autre jour, une autre série télé des années 90 annonce son grand retour. Ce coup-ci, c’est au tour de Beavis and Butt-Head de revenir sur les écrans pour deux saisons.

Et, bonne nouvelle, c’est le créateur de la série, Mike Judge, qui s’occupera une fois de plus de scénariser, de produire et de doubler les aventures des deux ados au potentiel assez limité.

Ce retour de Beavis and Butt-Head verra le jour sur la chaîne Comedy Central qui, selon The Hollywood Reporter, planifierait également des spin-off et des émissions spéciales pour la franchise.

«Il me semblait que le temps était bon pour être stupide à nouveau», a commenté Judge au sujet de cette nouvelle mouture de l’une de ses séries les plus cultes.

Ce n’est pas la première fois que Beavis et Butt-Head reviennent pour un autre tour de piste. Après une 7e (et ce qu’on croyait être une dernière) saison en 1997, les deux personnages ont été ravivés pour 22 épisodes supplémentaires en 2011.

Rappelons qu’une autre série mythique des années 90, Daria, aura quant à elle droit prochainement à un spin-off centré sur le personnage de Jodie. Cette nouvelle version sera également diffusée du côté de Comedy Central.

