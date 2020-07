Breath of the Wild 2: deux acteurs ont terminé leur doublage (et c'est bon signe)

Un an après sa première (et seule) bande-annonce, difficile de dire comment se porte le développement de la suite de Legend of Zelda: Breath of the Wild. Certes, des échos qui arrivent d’Espagne nous laissent présager que le prochain titre de la franchise avance rondement.

Dans un épisode du podcast Un café con Nintendo, les acteurs derrière les voix espagnoles de Zelda et Rivari, Nerea Alfonso et Marc Navarro, ont ainsi soutenu qu’ils avaient maintenant terminé leur doublage dans Breath of the Wild 2, comme l’a remarqué Gamereactor.

Pouvaient-ils divulguer cette information? Après coup, les deux doubleurs eux-mêmes n’étaient plus très sûrs. Chose certaine, cela donne au moins aux fans une certaine idée du travail effectué sur titre, qui avait été présenté en juin 2019 à l’E3 avant de sombrer ensuite dans le silence.

Maintenant, il est difficile de prédire précisément l’avancement du projet avec cette seule information, étant donné que la fin d’un doublage ne veut pas nécessairement dire que le développement est terminé. Cela dit, on sait au moins que le scénario ne doit pas être loin d’être bouclé. C’est déjà un (très bon départ).

Cette «fuite» permet aussi de déduire que le personnage de Revali sera de retour dans ce prochain Legend of Zelda sur la Switch. Pour le reste, il faudra toutefois attendre des nouvelles de la part de Nintendo.

En aura-t-on d’ici la fin de l’année? Ça, c’est une excellente question!

